Milano: associazioni artigiane e piccole imprese industriali firmano "Patto per il lavoro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Riflettere sulla formazione con riferimento a un ambito, quello dell’artigianato, che da tempo soffre la mancanza di un adeguato ricambio generazionale, è quanto mai necessario - sottolinea l’assessora Cappello - vuol dire uscire dalle enunciazioni astratte e cercare il modo reale e concreto per rispondere a un bisogno, per colmare un gap. È quello che vogliamo fare a partire da oggi, con questo incontro che non è solo un confronto ma è il proseguimento di un dialogo e di una collaborazione che, con l’adesione al ‘Patto per il Lavoro’, non potranno che rafforzarsi. Per far sì che Milano sia città della formazione, delle opportunità, del buon lavoro e del rilancio serve impegnarsi coralmente, fare rete, cooperare e sostenersi a vicenda”. Grazie alla presenza di Stefano Mirti, Direttore della Scuola Superiore d’Arti Applicate, e di Annibale D’Elia, Direttore Economia Urbana, Moda e Design del Comune di Milano, l’Amministrazione ha potuto rispettivamente valorizzare il contributo delle Scuole Civiche nell’attivazione di percorsi di formazione e qualificazione professionale, e raccontare bandi, dal Crowdfunding civico a Mi-15, attenti a sostenere e promuovere progetti di micro impresa a valenza sociale e orientati all’economia circolare e non solo. (segue) (Com)