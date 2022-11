Milano: associazioni artigiane e piccole imprese industriali firmano "Patto per il lavoro" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tessuto economico che nel nostro territorio è composto in gran parte da piccole imprese - dichiara Alessandro Fedeli, presidente Acai-Casartigiani - se sostenuto da un rapporto stretto con le istituzioni, può produrre stimoli importanti verso l'innovazione ed è destinato a far crescere l’offerta favorendo l’occupazione soprattutto giovanile. Le imprese artigiane che operano a Milano stanno cercando soluzioni logistiche in un territorio fortemente trasformato. Il ‘Patto per il lavoro’ può valorizzare i mestieri che si richiamano alla cultura artigiana favorendo una politica che consenta di conciliare produzione e rispetto dell’ambiente”. Un Patto con cui, come sottolinea Stefano Fugazza presidente Unione Artigiani, “dobbiamo avviare un progetto dal valore generazionale nella città simbolo dell’economia italiana. È una preziosa occasione per lanciare un messaggio forte e chiaro ai giovani: nell’artigianato ci sono spazi e opportunità di guadagno. Ripartiamo da loro, coinvolgiamoli già dalle scuole medie, promuoviamo incontri con i Maestri artigiani. Parliamo con i genitori. Pensiamo ai licei dei Made in Italy con un’attenzione alla rete, all’internazionalizzazione, alla Green Economy, alla capacità di fare impresa - ha poi concluso - con la formazione e le politiche attive possiamo offrire una possibilità ai Neet, come agli over 50 espulsi dal mercato di lavoro”. (Com)