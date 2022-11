Croazia: ministro Economia, sicurezza energetica non è in discussione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sicurezza nell'approvvigionamento di petrolio e gas in Croazia non è in discussione. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Economia croato, Davor Filipovic, all'Assemblea nazionale. Filipovic ha aggiunto che il Paese dispone di "una riserva di petrolio sufficiente per 90 giorni" e che "la capacità della struttura di stoccaggio nel deposito sotterraneo di gas di Okoli è piena". "Abbiamo fatto di tutto per garantire ai cittadini e all'economia un inverno sicuro: la sicurezza nell'approvvigionamento di gas e derivati del petrolio è indiscutibile", ha affermato Filipovic. (Seb)