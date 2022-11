Spagna: ministro Interno torna a difendere il suo operato nella tragedia di Melilla del 24 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, è tornato a difendere il suo operato e quello della Guardia civil nella tragedia del 24 giugno scorso a Melilla, città autonoma spagnola in territorio nordafricano, in cui sono morti almeno 23 migranti sostenendo che le forze di polizia hanno agito per "difendere i confini dell'Europa da un attacco molto violento". Grande-Marlaska lo ha affermato al Senato nel replicare alla richiesta di dimissioni del Partito popolare (Pp) che lo ha accusato di "mentire" sul reale svolgimento dei fatti, ribadendo che l'azione della polizia è stata "legale, proporzionale e necessaria". Il senatore del Pp, Fernando Martínez-Maíllo, ha replicato sottolineando che "nessuno gli crede" citando anche le rimostranze di diverse Ong per i diritti umani e dei partiti politici che mettono in dubbio la versione del ministro. Per questa ragione, il senatore di opposizione ha chiesto a Grande-Marlaska di "per dignità democratica perché non smette di mentire".(Spm)