Energia: Minenna (Adm), protocollo con Snam riporta in Italia misurazione depositi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello firmato con Snam “è un protocollo importante che riporta in Italia la misurazione dei depositi energetici, che è una questione strategica per poter avere una politica energetica nazionale più consapevole”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, Marcello Minenna, a margine della firma del protocollo d’intesa per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una stazione nazionale di prova per la misurazione di gas naturale. (Rin)