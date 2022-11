Lazio 2023: Astorre (Pd), D'Amato non è imposizione di Calenda, è nostra scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta di proporre l'assessore Alessio D'amato come candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio "non è assolutamente un'imposizione di Carlo Calenda perché D'Amato si è proposto come candidato già da maggio scorso". Lo ha detto il senatore e segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, a margine della direzione del Partito democratico in corso ora nella sede del Nazareno a Roma. "È proprio il Pd che propone la candidatura di D'amato con l'obiettivo di allargare la coalizione", ha aggiunto. (Rer)