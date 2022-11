Ue: Crosetto, a consiglio Affari esteri non abbiamo parlato di migranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del consiglio Affari esteri dei ministri della Difesa non si è parlato specificamente di migranti. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa alla fine del consiglio di Bruxelles. "Non abbiamo affrontato nemmeno il tema della missione Sophia, ma come Italia pensiamo che il Mediterraneo sia un luogo da presidiare sempre meglio, per l'importanza che ha a livello economico e strategico", ha detto. "Essendo la nazione che più di ogni altra vive all'interno del Mediterraneo, qualunque missione europea e internazionale che riguardi la sua sicurezza è per noi vitale ed importante", ha aggiunto il ministro. "Per adesso i finanziamenti sono sufficienti, se poi nelle prossime settimane ci saranno dei temi ulteriori, verranno discussi all'interno del governo in vista della prossima legge di bilancio", ha concluso. (Beb)