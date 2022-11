Pensioni: Inps, liquidate 722 mila in primi nove mesi 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Sono state liquidate circa 785 mila pensioni nel 2019, 880 mila nel 2020, e oltre 900 mila nel 2021. Nei primi nove mesi del 2022 il numero di pensioni liquidate è pari a 722 mila. Lo riferisce l’Inps nell’analisi "Evidenze statistiche sul mercato del lavoro, prestazioni a sostegno del reddito e pensioni". “Nel primo semestre 2019 – si legge – la forte diminuzione nelle liquidazioni delle pensioni di vecchiaia è stata determinata dall'aumento dell'età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia e dalla contestuale introduzione del canale di pensionamento anticipato di Quota100. Il picco delle liquidazioni di gennaio per tutte le categorie di pensione è dovuto a fattori puramente amministrativi mentre quello di settembre riflette i pensionamenti del personale scolastico. Trattandosi di pensioni di invalidità, vecchiaia/anticipate e ai superstiti (Ivs), sono escluse tutte le prestazioni di tipo assistenziale (pensioni agli invalidi civili, ai non udenti civili e ai non vedenti civili, indennità di accompagnamento, di comunicazione e di frequenza, assegni sociali)”. (Com)