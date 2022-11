Lombardia 2023: Majorino (Pd), Moratti non mi convince molto, le è andata male e ha cambiato idea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Moratti? A me non convince molto. Con grande rispetto per lei dico che non si può candidare una persona che 15 giorni prima era con Meloni a fare la trattativa per fare la candidata della destra. Le è andata male e ha cambiato idea". Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Rispondendo alla domanda se vorrebbe un’alleanza con il terzo polo, Majorino ha risposto “se rinunciasse a Letizia Moratti perché no". Alla battuta dei conduttori che i Moratti, dunque, non piacciono proprio all’esponente dem, Majorino ha risposto ”se fossero Massimo o Milly Moratti, di cui sono un grande amico". (Rem)