Italia-Svizzera: Fontana a Bellinzona, con Consiglio di stato parlato di frontalieri, mobilità e ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del Consiglio di Stato ticinese, guidato dal presidente Claudio Zali, ha ricevuto oggi a Bellinzona, a Palazzo delle Orsoline, una rappresentanza istituzionale della Regione Lombardia, guidata dal presidente Attilio Fontana. La riunione ha offerto l'occasione per discutere una serie di temi d'attualità e per verificare lo stato di avanzamento della 'roadmap' sulle materie transfrontaliere di interesse comune, sottoscritta nel 2018. Il governatore Fontana era accompagnato da Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna, Piccoli Comuni e presidente della Regio Insubrica, e da Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile. Consiglio di Stato ticinese e Regione Lombardia si sono confrontate sulle questioni legate al mercato del lavoro transfrontaliero, alla fiscalità, alla cura del territorio e delle acque comuni, al trasporto pubblico e alla mobilità privata e gettato le basi per una maggiore collaborazione. II presidente Zali e il presidente Fontana hanno espresso soddisfazione per lo stato delle relazioni bilaterali e rinnovato l'auspicio che sia possibile continuare ad aumentare la vicinanza e la comprensione reciproca fra i due territori. (Com)