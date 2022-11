Difesa: Crosetto, incontro con omologa tedesca Lambrecht è durato a lungo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incontro bilaterale con la ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, è durato più del doppio di quanto previsto. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, nel corso di un punto stampa alla fine del consiglio di Bruxelles. "Abbiamo parlato di molte cose, dall'Ucraina al fronte sud, così come di cooperazione industriale", ha detto. "Nella nostra discussione non abbiamo avuto nessuno spunto polemico, ma abbiamo parlato di prospettiva europea a medio e lungo termine. Una prospettiva in cui Italia e Germania devono necessariamente cooperare e collaborare", ha detto. (Beb)