Lazio 2023: Astorre (Pd), opinione Lombardi su primarie è personale, non del M5s

- L'assessora del M5s regionale Roberta Lombardi, "che era una delle assessore che ho più stimato insieme a Valentina Corrado ha espresso politicamente una posizione personale sulle primarie, ma non è del Movimento 5 stelle". Lo ha detto il senatore e segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, a margine della direzione del Partito democratico in corso ora nella sede del Nazareno a Roma, riunita per votare sulla candidatura di Alessio D'Amato. "Lombardi avrebbe rimescolato le carte se Giuseppe Conte avesse fatto il minimo accenno rispetto a quello che ha detto lei - ha aggiunto -. A me i 5 stelle hanno sempre spiegato che la decisione era nazionale".(Rer)