Conti pubblici: Minenna (Adm), confidenti di superare 80 miliardi di euro

- In questo bollettino “vengono presentati i risultati dei primi tre trimestri del 2022 e un tendenziale per fine anno, che vedono come l’Agenzia continui a crescere nella sua capacità di produrre gettito per lo Stato. In particolare, siamo confidenti di superare quota 80 miliardi di euro, quindi un 2022 in crescita rispetto al 2021 e al 2020”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli, Marcello Minenna, a margine della firma del protocollo d’intesa per la progettazione, la realizzazione e la gestione di una stazione nazionale di prova per la misurazione di gas naturale, commentando i dati del terzo bollettino trimestrale sull’attività dell’Agenzia. Per Minenna, si tratta del “risultato di una modernizzazione dei processi e della digitalizzazione delle procedure per portare nell’economia legale flussi finanziari che prima erano nell’illegalità”. (Rin)