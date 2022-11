Milano: Carabinieri di Trezzano s/N arrestano 55enne per tentato furto nel Centro Culturale comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella tarda serata di ieri, a Trezzano sul Naviglio (Mi), i Carabinieri hanno arrestato un 55enne italiano, senza fissa dimora, nullafacente e pregiudicato per un tentato furto nel Centro Culturale comunale di via Manzoni. I Carabinieri sono intervenuti alle 23, durante un servizio perlustrativo in città, presso il Centro Culturale "C.A. Dalla Chiesa" in via Manzoni, dove era stato segnalato un furto in atto. Giunti sul posto, i militari hanno sorpreso e bloccato l’uomo che aveva appena forzato la porta di ingresso e si era introdotto all’interno del locale. Sottoposto poi a perquisizione, è stato trovato in possesso di oggetti atti allo scasso, tutti posti sotto sequestro e refurtiva varia, composta da generi alimentari e bevande alcoliche, che sono stati restituiti ai responsabili del centro. (Com)