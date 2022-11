Covid: Inps, misure per disoccupazione e contrasto povertà durante la pandemia hanno funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Le misure per la disoccupazione e il contrasto alla povertà durante la pandemia hanno funzionato. Lo riferisce l’Inps nell’analisi "Evidenze statistiche sul mercato del lavoro, prestazioni a sostegno del reddito e pensioni". “Negli ultimi anni – si legge – l'andamento dei beneficiari mensili di Naspi/Discoll riflette sia l'andamento della crisi pandemica sia l'effetto dei provvedimenti normativi a contrasto. La curva dei beneficiari presenta nel 2020 un trend crescente fino ad agosto, grazie alle proroghe straordinarie, un successivo andamento decrescente dovuto al blocco dei licenziamenti, andamento determinato anche dalle mancate attivazioni dei contratti a termine (soprattutto stagionali). La discesa prosegue fino a tutto il primo semestre 2021 e s’inverte nel mese di luglio, per effetto sia del consueto ingresso in Naspi dei precari della scuola, sia dello sblocco dei licenziamenti, senza tornare tuttavia ai medesimi livelli numerici del 2019”. “Similmente – si legge ancora –, anche l'andamento dei nuclei percettori di Rdc/Pdc riflette quanto accaduto nel Paese. Con la crisi pandemica e l'aumento delle difficoltà economiche è costantemente cresciuto il numero di nuclei percettori (la flessione a ottobre 2020 è dovuta alla conclusione del primo ciclo di erogazione (aprile 2019 - settembre 2020) della coorte più numerosa). Nel 2021 il numero di percettori si è assestato, poi con la ripresa occupazionale è iniziato a diminuire”. (Com)