Lazio 2023: Astorre (Pd), Conte ha deliberatamente mandato al macello due anni di ottima amministrazione

- "Con quello che è accaduto soprattutto con Giuseppe Conte, che ha deliberatamente mandato al macello due anni di ottima amministrazione e se ne deve prendere tutte le responsabilità. Se ci fossero le primarie auspico che il Pd vada con un'unica candidatura. Poi non può essere che se c'è un'unica candidatura sono primarie e se sono di più è una guerra tra correnti, dovete decidervi". Lo ha detto il senatore e segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, a margine della direzione del Partito democratico in corso ora nella sede del Nazareno a Roma, riunita per confermare la candidatura di Alessio D'Amato.(Rer)