Imprese: fonti a “Nova”, Acciaierie d'Italia preme sul governo per problemi di cassa

- Con la sospensione delle attività di 145 aziende dell’indotto, Acciaierie d’Italia sta esercitando "una forma di pressione molto brutale nei confronti dell'esecutivo italiano". Ad affermarlo, in una conversazione con “Agenzia Nova”, è una fonte attualmente molto vicina al dossier, chiedendo di mantenere l’anonimato. L’azienda, partecipata al 60 per cento dal gruppo franco-indiano ArcelorMittal ed al 40 per cento dalla controllata pubblica Invitalia, è in profonda crisi finanziaria e potrebbe rischiare la chiusura, nonostante il previsto passaggio sotto controllo pubblico, che è stato tuttavia rinviato al maggio 2024. Per cercare di accelerare il risanamento di un’azienda – la ex Ilva – d’importanza strategica per il Paese, lo scorso agosto il governo Draghi aveva stanziato un miliardo nell’ambito del decreto Aiuti bis: una cifra sufficiente a prendere il controllo della società, oppure a ridare fiato alle sue casse, ma con il rischio di bruciare altro denaro in una gestione inefficiente. (segue) (Rin)