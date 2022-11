Imprese: fonti a “Nova”, Acciaierie d'Italia preme sul governo per problemi di cassa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per AdI, l’urgenza d’inviare la lettera alle società dell’indotto, secondo una delle fonti di “Agenzia Nova”, era motivata anche dalla necessità di ripagare i debiti in scadenza contratti con i fornitori. Una situazione che ha spinto Confindustria Puglia e Taranto, lo scorso settembre, a chiedere di assicurare risorse a Acciaierie d’Italia, affinché saldi i crediti verso le imprese dell’indotto, stimati in oltre 100 milioni di euro. A queste risorse, poi, bisogna aggiungere come minimo i debiti contratti con Eni. "Il fatto che la sola Eni vanti un credito di 300 milioni di euro per le bollette non pagate", afferma la fonte vicina al dossier, "fa pensare che la situazione di liquidità della società sia oramai allo stremo". A fronte di questa situazione, lo Stato dovrebbe "fare molta attenzione a dove mette i soldi", anche perché “questa società è per molti versi, dal punto di vista industriale, una scatola vuota", non avendo "veri e propri assetti industriali". La strategia del governo dovrebbe essere quindi quella di “andare a cambiare la governance e l'assetto societario", rivolgendosi a "soggetti affidabili che siano in grado di rilanciare" l'acciaieria anche tramite gli investimenti e le ristrutturazioni necessarie. (segue) (Rin)