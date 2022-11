Imprese: fonti a “Nova”, Acciaierie d'Italia preme sul governo per problemi di cassa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sostanza, secondo la stessa fonte, "va trovato un modo per riprendere il controllo della società" da parte dello Stato, ma senza disperdere le risorse dei contribuenti. "Se con le risorse" chieste da Acciaierie d'Italia "non si giungesse a un controllo della società e non si riuscisse neppure a coprire i debiti commerciali, non si vede quale sia l'utilità" di una simile operazione per i cittadini italiani e per lo Stato. Più in generale, il dossier dell'ex Ilva s'intreccia con una complessa partita geopolitica tra Italia e Francia, aggiungendosi alle altre partite industriali e finanziarie tra i due Paesi: dalla rete unica di telecomunicazioni alla compagnia Ita Airways, dove Air France-Klm fa parte della cordata capeggiata dal fondo Certares. Secondo una delle fonti consultate da "Nova", infatti, l'errore di base è stato "la cessione della società ad ArcelorMittal", che controlla anche uno stabilimento a Dunkerque in Francia, un concorrente dell'ex Ilva "con una forte presenza in Europa, e che quindi di per sé non aveva interesse a sviluppare l'impianto". (Rin)