Piemonte: il comparto turistico entro fine anno supererà valori pre-Covid

- Il turismo Piemontese chiuderà il 2022 superando i livelli pre-Covid, generando l'8 per cento del Pil regionale. Lo ha annunciato la Regione assieme agli operatori di settore durante il convegno sul turismo di montagna, mostrando le proiezioni per fine anno. "E' un tema di attualità straordinaria perché la montagna Piemontese è un grande propulsore. Occorre avere visione per guardare lontano e sfruttare i macro-trend globali ma con i piedi ben piantati sulle reali capacità e attitudini del territorio nello sfruttare queste opportunità – ha affermato il Presidente di Unioncamere Piemonte, Gian Paolo Coscia - è un momento cruciale in cui è fondamentale capire dove ci troviamo ma anche dove siamo rispetto al passato e al futuro, trovando un nuovo punto di equilibrio". Mentre il vicepresidente del Piemonte e assessore alla Montagna Fabio Carosso ha sottolineato che c'è la "massima disponibilità all'ascolto, chi ha idee le porti. Dobbiamo pensare la montagna a 360 gradi con un progetto a lungo termine. Abbiamo fondi regionali, nazionali ed europei cui attingere. Serve sinergia per una strategia vincente che generi strutture aperte per 300 giorni l'anno" . (segue) (Rpi)