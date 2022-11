Piemonte: il comparto turistico entro fine anno supererà valori pre-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Federico De Giuli, presidente della Commissione Industria del Turismo di Confindustria Piemonte, ha aggiunto alcuni elementi di riflessione sul tema: "E' un sistema che deve coniugare obiettivi e competenze, dobbiamo lavorare per fare in modo che l'investimento turistico generi ricchezza per le comunità in una logica di sostenibilità ambientale e sociale. I dati molto positivi di quest'anno richiedono un consolidamento strategico, ma soprattutto un'ambizione che guardi alla qualità e all'aggiornamento dell'offerta in una prospettiva integrata che vede città e territori circostanti come alleati. La novità molto positiva è che accanto ai progetti oggi ci sono anche i finanziamenti pubblici. Per non perdere questa occasione dobbiamo saper uscire dagli steccati, dai localismi, dalle partigianerie". Infine, Giampiero Orleoni, presidente di Arpiet, ha messo l'accento sul problema del caro energia che non risparmia neanche la montagna: "La voglia di neve c'è, ma viviamo alla giornata perché per noi l'energia è la seconda voce di spesa. C'è chi riesce a lavorare con tariffe vecchie e chi invece deve aggiornare i prezzi. Gli aumenti saranno contenuti, e si potrebbe decidere di aprire solo una parte degli impianti nei giorni di minor afflusso o con meteo avverso". (Rpi)