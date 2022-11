Reddito cittadinanza: Inps, oltre cinque milioni persone da 2019, 26 miliardi di spesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da aprile 2019 a settembre 2022 “i nuclei familiari che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità di Reddito o Pensione di cittadinanza sono stati 2,25 milioni pari a 5,03 milioni di persone coinvolte (la dimensione media del nucleo è di 2,2 persone), con una erogazione totale di 25,89 miliardi”. Lo riferisce l’Inps nell’analisi "Evidenze statistiche sul mercato del lavoro, prestazioni a sostegno del reddito e pensioni". "A settembre 2022 a fronte di 1,16 milioni di nuclei percettori le persone coinvolte sono state 2,45 milioni. L'importo medio erogato nel mese ai nuclei familiari è stato di 582 euro per i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza e di 282 euro per i nuclei percettori di Pensione di cittadinanza", si legge ancora. (Com)