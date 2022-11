© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sinistra e Verdi "hanno qualche perplessità sulla vicenda dell'allargamento della coalizione al Terzo polo, non tanto sul candidato", cioè l'assessore Alessio D'Amato. Lo ha detto il senatore e segretario regionale del Pd, Bruno Astorre, a margine della direzione del Partito democratico in corso ora nella sede del Nazareno a Roma, riunita per votare sulla candidatura di Alessio D'Amato.(Rer)