Ucraina: Cina, risoluzione su riparazioni di guerra presenta evidenti "difetti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ritiene che la risoluzione approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulle riparazioni di guerra all'Ucraina da parte della Russia presenti evidenti "difetti e mancanze". Lo riporta oggi il quotidiano edito dal Partito comunista "Global Times", citando le dichiarazioni rilasciate dal vice rappresentante cinese alle Nazioni Unite, Geng Shuang, dopo che ieri il documento è stato approvato con 94 voti a favore. I 14 Paesi che hanno votato contro includono Cina, Bahamas, Bielorussia, Corea del Nord, Cuba, Repubblica Centrafricana, Eritrea, Etiopia, Iran, Mali, Nicaragua, Siria e Zimbabwe. L'India, il Brasile e il Sudafrica rientrano invece tra i 73 astenuti. La Cina comprende "il dolore delle vittime del conflitto", ma ritiene che la risoluzione non sia in linea con le sue posizioni, ha dichiarato Geng, secondo cui le indennità di guerra dovrebbero essere elargite attraverso "canali politici e procedure legali adeguate", nel rispetto della volontà della comunità internazionale, di equità e giustizia. La risoluzione chiede ai 193 Stati membri delle Nazioni Unite di istituire "un registro internazionale" per documentare le richieste di danni, perdite o lesioni agli ucraini causati dalla guerra voluta dalla Russia. (Cip)