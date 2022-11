Ambiente: assessore Cattaneo a Cop 27, nostre politiche in linea con migliori esperienze al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre incontri pubblici e otto incontri bilaterali. Questo il bilancio della missione della delegazione della Regione Lombardia guidata dall'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, alla Conferenza delle Parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP27) a Sharm El-Sheik. "Abbiamo potuto verificare - spiega Cattaneo - come il taglio che stiamo dando alle politiche ambientali in Lombardia sia coerente con le migliori esperienze nel mondo. L'approccio e il lavoro intrapreso è molto simile a quello delle altre regioni sviluppate, con le differenze che i diversi territori ovviamente impongono. Questi incontri ci hanno permesso di condividere una serie di esperienze, di rafforzare alcune relazioni, anche all'interno di coalizioni internazionali quali “Regions4” e “Under2Coalition” di cui siamo già parte, che sono preziose per mettere a fuoco le future politiche della Lombardia”. (segue) (Com)