Ambiente: assessore Cattaneo a Cop 27, nostre politiche in linea con migliori esperienze al mondo (2)

- Durante la missione l'assessore ha partecipato a tre eventi pubblici. Giovedì è intervenuto all'incontro “A spotlight on states and regions contributions to the Global Stocktake - Getting It Done” organizzato dal Governo scozzese nell'ambito di “Under2 Coalition” e di “Regions4”. Venerdì Cattaneo è stato relatore al seminario organizzato da Fondazione Lombardia per l'Ambiente e da Regions 4 all'interno del padiglione italiano, dal titolo “Trasferire le strategie sovranazionali di adattamento al cambiamento climatico fino ai livelli regionali e locali”. Sabato è stato invece il turno di un appuntamento, gestito da Regions4 e dal Climate-Kic, dedicato all'adattamento e all'innovazione: “The adaptation innovation Lab”. "Le Regioni e i Governi subnazionali - prosegue Cattaneo - sono centrali nella messa a terra delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici, in particolare per le sempre più necessarie misure di adattamento. Per questo abbiamo sostenuto un loro più diretto coinvolgemmo nei negoziati sul clima che si svolgono alla Cop". (segue) (Com)