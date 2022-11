Veneto: assessore Dissesto idrogeologico, efficienza in recuperare territorio e aumentarne resilienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre "duemilacinquecento cantieri avviati nel post Vaia in buona parte seguiti direttamente dalle nostre strutture regionali o dalle nostre società, in diversi casi da altri soggetti attuatori che si sono comunque interfacciati con le strutture regionali, per un impegno immane da quasi un miliardo di euro. A Rocca, come un po' dappertutto, con risultati che hanno dimostrato estrema efficienza nel recuperare il territorio e aumentarne la resilienza". Lo ha dichiarato Gianpaolo Bottacin, assessore regionale al Dissesto idrogeologico oggi in visita ai cantieri situati a Rocca Pietore. (Rev)