Giordania: Fmi, raggiunto un accordo tecnico su programma di riforme economiche (2)

- Il tasso di disoccupazione è leggermente diminuito, ma rimane molto alto al 22,6 per cento, in particolare tra i giovani e le donne. L'inflazione è salita al 5,2 per cento alla fine di ottobre, conseguenza dell’aumento dei prezzi di carburante e generi alimentari. “Il rimbalzo più forte del previsto delle entrate del turismo e le robuste esportazioni sono state controbilanciate da una spesa più elevata per le importazioni di cibo e carburante, con conseguenti aspettative per un disavanzo delle partite correnti leggermente più elevato, del 7,8 per cento del Pil, per il 2022”, riferisce l’Fmi. “La Giordania mantiene riserve di grano e orzo, sebbene il governo abbia sostenuto un pesante onere fiscale nel sovvenzionare queste materie prime, a fronte di un'impennata dei prezzi internazionali”, ha poi fatto sapere l’istituzione, evidenziando come le autorità giordane mirino a un disavanzo primario del 2,9 per cento del Pil per il prossimo anno e a una riduzione del debito pubblico all’80 per cento del Pil entro il 2027. (segue) (Lib)