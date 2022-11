Giordania: Fmi, raggiunto un accordo tecnico su programma di riforme economiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mentre la Federal Reserve statunitense inasprisce le politiche, la Banca centrale di Giordania (Cbj) ha agito con fermezza e rapidità per mantenere la stabilità monetaria e ha alzato i tassi ufficiali in linea con la Fed”, ha poi riferito l’Fmi, secondo cui il sistema bancario rimane "ben capitalizzato". A detta del Fondo monetario internazionale, è il settore dell’elettricità a far fronte a “sfide significative” alla luce dell’aumento dei prezzi di gas e petrolio a livello internazionale. A tal proposito, il deficit della compagnia per la distribuzione di elettricità giordana Nepco è aumentato nel 2022 e il governo si sta preparando a un “piano d’azione” per superare le “sfide finanziarie” della società. Ad ogni modo, la revisione appena conclusa porterà il finanziamento totale dell’Fmi per il periodo 2020-24 a circa 2 miliardi di dollari. Questa cifra si aggiunge ai 469 milioni di dollari erogati nell’agosto 2021 in diritti speciali di prelievo. “Il solido sostegno agevolato da parte dei donatori rimane fondamentale, anche per aiutare la Giordania a continuare a sostenere un onere sproporzionato derivante dall’assistenza e ospitalità a 1,3 milioni di rifugiati siriani”, riferisce l’Fmi. (Lib)