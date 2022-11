Trasporti: Fontana e Terzi, grazie a ministro Salvini, sblocco 42 milioni primo passo importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini ha sbloccato risorse rilevanti per la Lombardia e questo segnala già un primo cambio di passo importante e confortante. Per anni la Lombardia è stata trascurata dallo Stato centrale che non ha investito a sufficienza per efficientare la rete ferroviaria di competenza. Regione investe per l'acquisto di treni nuovi, ma occorrono appunto importanti interventi infrastrutturali per offrire un servizio adeguato. Ringrazio il ministro che in pochi giorni ha dato il via libera a questi fondi: andiamo avanti in questa direzione". Lo afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, in merito ai 42 milioni di euro sbloccati dal ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, a favore delle infrastrutture ferroviarie in Lombardia. Le risorse consentiranno di realizzare nuovi interventi di potenziamento e rinnovo infrastrutturale che derivano dall'accordo di programma siglato dal Mit con Regione Lombardia e risalente al 2002. Nel dettaglio si tratta di interventi che andranno a integrare i già realizzati interventi di ammodernamento della stazione Cadorna, quadruplicamento della Cadorna-Bovisa e collegamento Saronno Malpensa. (segue) (Com)