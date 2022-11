Italia-Usa: ambasciatrice Zappia apre la settima Settimana della cucina italiana nel mondo a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fronte delle sfide economiche, sociali e ambientali generate da produzioni alimentari industrializzate e globalizzate, i piccoli produttori del sistema agroalimentare italiano, che coniugano tradizione ed innovazione, attenti all’uso responsabile delle risorse naturali e al rispetto dell’ambiente, sono un modello a cui ispirarsi. Lo ha detto l’ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, aprendo il workshop “Innovation and technology for sustainable food production”, evento di lancio a Washington dell’edizione Usa della settima Settimana della cucina italiana nel mondo. “L’Italia vanta un settore agroalimentare di grande successo, composto da piccoli produttori, spesso aziende a conduzione familiare ma che esportano in molte parti del mondo”, ha detto l’ambasciatrice Zappia, definendo i produttori italiani “eroi del cibo”, prendendo a prestito il titolo della mostra di Slow Food a loro dedicata, inaugurata in ambasciata. (segue) (Was)