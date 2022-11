Italia-Usa: ambasciatrice Zappia apre la settima Settimana della cucina italiana nel mondo a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nostri produttori, ha continuato, sono da sempre custodi di alcune delle tradizioni, ricette, produzioni e risorse più preziose al mondo. “Allo stesso tempo, sono autentici innovatori perché hanno adattato la propria storia e conoscenza al mondo di oggi: crediamo che vi sia ampio spazio negli Stati Uniti per questo approccio equilibrato che non si pone in contrasto con le produzioni industriali ma offre spunti utili a renderle più sostenibili”, ha affermato. L’evento, organizzato all’ambasciata d’Italia in collaborazione con la American Italian Food Coalition e l’associazione Young Professional for Foreign Policy (Ypfp), ha puntato ad uno scambio di esperienze ed opinioni sulle pratiche di produzione agroalimentare sostenibile nelle filiere produttive statunitensi e italiane con particolare attenzione ai settori lattiero-caseario e delle carni suine. (segue) (Was)