Italia-Usa: ambasciatrice Zappia apre la settima Settimana della cucina italiana nel mondo a Washington (3)

- All’intervento introduttivo dell’ambasciatrice, seguito dai saluti dei co-organizzatori (Susan Molinari, co-presidente della American Italian Food Coalition, e Jessie Moore, program and events coordinator di Ypfp) sono seguite due sessioni: la prima su “Innovation and technology for milk products”, con gli interventi di Pier Maria Saccani, direttore generale del Consorzio Mozzarella di bufala campana, e Shawna Morris, senior vice president Trade policy della Us National Milk Producers Federation; e la seconda su “Innovation and technology for pork meat products”, con la partecipazione di Stefano Fanti, direttore generale del Consorzio Prosciutto di Parma PDO, e Eric Mittenthal, chief strategy officer del North American Meat Institute. A chiudere i lavori, seguiti da una degustazione di prodotti italiani autentici, è stato Pierre Comizzoli, senior program officer for Science di Smithsonian Institution. L’evento è stato moderato da Anastasia Dellaccio, cofondatrice della catena di gelaterie “Dolci Gelati” e director Public policy and Stakeholder engagement di Core Scientific. (Was)