Sport: Trabucco (CG), bene ok proposta di delibera per contributi a impianti Roma

- L'Assemblea capitolina ha approvato la proposta di delibera per contributi agli impianti sportivi di Roma. "Grande soddisfazione aver approvato in Aula la proposta di delibera a sostegno del mondo dello sport". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino della lista civica "Gualtieri" sindaco e membro della commissione sport Giorgio Trabucco. "La proposta permetterà di elargire un contributo destinato agli impianti sportivi di Roma Capitale, per una cifra totale di 300 mila euro, che sarà distribuito in maniera proporzionale e per un tetto massimo del 90 per cento del canone. Il contributo serve per affrontare il periodo che, dopo la grave emergenza sanitaria, ha visto anche il dilagare di una crisi energetica con maggiore impatto per chi ha impianti natatori - aggiunge Trabucco -. Sarà accessibile su presentazione di domanda apposita e secondo il rispetto di determinati parametri, come l'entità del canone, i mq di spazio dedicati alle attività sportive e la presenza o meno di piscine. Riusciamo, così, a dare un sostegno concreto a un settore fortemente colpito dalla pandemia e a dare un contributo a chi quotidianamente si impegna nei territori per garantire un presidio sociale e per favorire momenti di incontro e di crescita sportiva. Ottimo il lavoro svolto per arrivare a raggiungere questo obiettivo, che ci ha visto tutti uniti nel sostenere questa causa. Ringrazio in particolar modo tutti i membri della Commissione Sport e della Commissione Bilancio", conclude Trabucco. (Com)