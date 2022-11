Speciale infrastrutture: Cremlino, non intendiamo ricostruire le infrastrutture ucraine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta ripristinando le infrastrutture danneggiate sul proprio territorio, ma lavori di ricostruzione in Ucraina sono da escludere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di una conferenza stampa. "I lavori di riparazione su larga scala sono già in corso sul territorio della Federazione Russa", ha detto Peskov, aggiungendo che tali lavori non sono previsti al di fuori del Paese. “E’ fuori discussione”, ha dichiarato. (Rum)