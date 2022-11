Speciale infrastrutture: Tribunale nazionale sospende sanzione da 16,7 milioni di euro a Sacyr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale nazionale spagnolo ha accolto la richiesta dell'azienda di costruzioni Sacyr di sospendere in via cautelare la sanzione da 16,7 milioni di euro inflitta lo scorso luglio dalla Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc) che contemplava anche il divieto stipulare contratti con enti pubblici. Questa sanzione fa parte di una multa complessiva di 203,6 milioni di euro inflitta alle principali imprese di costruzioni del Paese (Acciona, Dragados, Fcc, Ferrovial, Ohla) per aver presumibilmente alterato per 25 anni migliaia di gare d'appalto pubbliche per la costruzione di infrastrutture e opere civili. A sostegno della sua richiesta, Sacyr ha sostenuto che questa "multa sproporzionata" rappresenta circa tre volte le perdite dichiarate al lordo delle imposte, dimostrando così "l'entità e la rilevanza del danno che sarebbe causato ai conti della società se dovesse affrontare la suddetta sanzione in questo momento". Sacyr ha aggiunto, inoltre, che l'importo della multa ammonta al 15 per cento del suo intero flusso di cassa, per cui il suo pagamento immediato "comporterebbe una significativa riduzione della sua liquidità, con le conseguenze che ciò potrebbe generare per una società che, come tutte le aziende del suo settore, ha già dovuto affrontare negli ultimi anni seri problemi di reperimento di liquidità". Per quanto riguarda il divieto di stipulare contratti con enti pubblici, l'azienda ha spiegato che il 30 per cento delle sue entrate proviene da questo tipo di gare, per cui l'esecuzione immediata della delibera impugnata "avrebbe un impatto determinante sulla società". (Spm)