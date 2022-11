Lombardia 2023: Maran, elettori Terzo Polo valuteranno se sia meglio votare Moratti o me

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessuno possiede degli elettori che sono intoccabili. Gli elettori del Terzo Polo valuteranno se a loro piace di più l'operazione Moratti o l'operazione Maran, e sono certo che tantissimi faranno scelte politiche per l'innovazione, per il futuro, per un senso di sfida che è più facile trovare in me". Lo ha detto oggi l'assessore comunale alla casa, Pierfrancesco Maran, a margine di un incontro con il gruppo del Pd in Consiglio regionale. "Io vedo che in tantissimi elettori del Terzo Polo c'è una difficoltà a votare Letizia Moratti per gli stessi motivi che sentono gli elettori del centrosinistra perché è comunque un cambio improvviso - ha poi spiegato Maran -. Penso che in tanti avrebbero piacere a votare una candidatura come la mia. Allora se riuscirò a partecipare alle primarie e a vincerle, credo che il Terzo Polo dovrebbe valutare seriamente se ci sono dei margini di accordo, ma altrimenti noi parleremo a tutti gli elettori". (Rem)