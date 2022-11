Ucraina: Kuleba, da G20 serve reazione di principio contro Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta colpendo le pacifiche città ucraine con missili mortali. Lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. "Colpiti condomini, infrastrutture per l'energia. Attendo con impazienza una reazione di principio del vertice G20" (in corso a Bali in Indoneia), aggiunge il capo della diplomazia di Kiev invitando a non parlare di appelli ad "entrambe le parti". "Mettetevi dalla parte delle persone, non dei criminali di guerra", conclude Kuleba. "I missili russi stanno uccidendo persone e rovinando le infrastrutture in tutta l'Ucraina in questo momento", ha sottolineato il ministro in un tweet precedente. "Questo è ciò che la Russia ha da dire sulla questione dei colloqui di pace. Smettetela di proporre all'Ucraina di accettare gli ultimatum russi! Questo terrore può essere fermato solo con la forza delle nostre armi e dei nostri principi", ha continuato il capo della diplomazia di Kiev.(Kiu)