Imprese: Guidesi, grazie all'accordo di rilancio il quartiere fieristico di Codogno avrà un nuovo futuro

- Grazie all'Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest) il quartiere fieristico di Codogno (Lo) avrà un nuovo futuro. L'intesa (Riqualificazione del quartiere fieristico finalizzata alla realizzazione di corsi di formazione in campo agroalimentare e zootecnico indirizzati alla formazione di personale qualificato per le aziende del settore) è stata sottoscritta dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, dal sindaco Marco Passerini e dal dirigente scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario Statale “A.Tosi”, Antonello Risoli, è stata presentata in occasione della 231esima Fiera autunnale dedicata all'agricoltura e zootecnia. "Si tratta di un intervento - ha spiegato Guidesi - che, oltre alla riqualificazione urbana, mira a fornire risposte concrete alle imprese in cerca di personale qualificato". "Intercettiamo inoltre - ha aggiunto - l'interesse dei giovani verso le attività agricole e zootecniche, oggi sempre più attente al rispetto dell'ambiente, ma bisognose di un'iniezione di innovazione. Il tutto fornendo nuovi sbocchi professionali e occasioni di recupero e re-inserimento lavorativo". "Questo patto - ha proseguito l'assessore - è un esempio significativo di questa nuova tipologia di strumenti di programmazione negoziata che mira al raggiungimento di obiettivi e scopi specifici, coinvolgendo soggetti pubblici e privati. Un modo per fare sistema davvero e in grado di rendere il territorio ancora più attrattivo agli investimenti". (segue) (Com)