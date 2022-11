Imprese: Guidesi, grazie all'accordo di rilancio il quartiere fieristico di Codogno avrà un nuovo futuro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'accordo Arest - ha evidenziato Guidesi - è dunque un nuovo strumento messo in campo da Regione Lombardia per sostenere specifici progetti presentati dai Comuni e finalizzati a riqualificare e migliorare il patrimonio pubblico, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico territoriale. Tra queste progettualità c'è Agrifiera, con Regione che supporta convintamente la richiesta del Comune di Codogno rispetto agli investimenti per ridefinire e valorizzare lo spazio fieristico. Come Regione identifichiamo questo spazio polivalente come strategico. Sarà importante per le funzioni fieristiche, ma anche per la formazione, dato che ospiterà corsi di formazione per sviluppare nuove competenze in campo agroalimentare e agricolo, così da innovare la tradizione e la peculiarità economica del territorio. Il progetto Arest è un punto di partenza per fare squadra e creare opportunità dal punto di vista economico, restando coi piedi ben piantati per terra ma guardando al futuro". Gli Arest hanno l'obiettivo di sostenere concretamente gli Enti locali nella realizzazione di interventi pubblici prioritari per i rispettivi territori e saranno presentato dall'assessore Guidesi nelle diverse province lombarde. (segue) (Com)