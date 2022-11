Imprese: Guidesi, grazie all'accordo di rilancio il quartiere fieristico di Codogno avrà un nuovo futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Arest di Codogno si inseriscono la riqualificazione dei corpi fabbrica destinati a ospitare gli spazi per le lezioni e la formazione, la palazzina 'Vezzulli' per i corsi teorici e il padiglione 'Bovini' per la pratica. Previsto anche il potenziamento del comparto Fiera mediante il recupero di aree espositive. In particolare, verranno sistemati il padiglione B, comunemente denominato ex APE, in cui troverà sede la Protezione Civile e l'area esterna. Prevista anche la realizzazione di nuovi spazi: un padiglione servizi - con funzione di ingresso, biglietteria, uffici e spazi tecnici - due nuovi padiglioni espositivi di nuova concezione e un'area parcheggio prospicente il quartiere fieristico. I corsi di formazione sono rivolti a operatori del settore, al reinserimento lavorativo e alla qualificazione professionale. Nel dettaglio si prevede l'attivazione di: Un corso annuale per la formazione di tecnici di caseificio rivolto a persone con diploma di scuola superiore che intendano acquisire le competenze per la trasformazione del latte in prodotti derivati; Corsi di aggiornamento rivolti a docenti di scuole superiori e tecnici professionisti del settore (tecnici già operanti, dottori agronomi e forestali) che hanno la necessità di mantenere aggiornata la loro formazione. Corsi di formazione e di aggiornamento su temi specifici per coloro che desiderano avviare un'attività nel settore agroalimentare o già vi operano e necessitano di mantenersi aggiornati. Il costo totale della proposta ammonta a oltre 4,7 milioni. Gli importi delle riqualificazioni: per la palazzina “Vezzulli” 1,67 milioni, per il padiglione “Bovini” 2,79 milioni. Per la formazione si prevede invece un investimento pari a 315 mila euro. (Com)