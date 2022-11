Regno Unito: influenza aviaria costringe alcuni supermercati al razionamento delle uova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni supermercati britannici hanno iniziato a razionare le uova a causa dell’influenza aviaria, che sta ostacolando gli approvvigionamenti. Lo ha reso in Consorzio dei venditori al dettaglio britannici, il cui direttore per i generi alimentari e la sostenibilità, Andrew Opie, ha spiegato che il settore sta cercando di ovviare al problema e minimizzare l’impatto sui consumatori. Asda, terza principale catena della grande distribuzione nel Paese dopo Tesco e Sainsbury’s, ha imposto un numero massimo di due confezioni di uova per cliente, al fine di garantire la loro disponibilità a tutti. La medesima Sainsbury’s sta facendo i conti con “difficoltà nei rifornimenti”, come spiegato da un portavoce. Come ha riferito l’Associazione dei produttori di uova da allevamenti all’aperto (Bfrepa), sull’aumento dei costi di produzione pesano anche le conseguenze della guerra in Ucraina. (Rel)