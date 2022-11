Oman-Italia: Società Dante Alighieri lancia il primo centro per l'insegnamento della lingua italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sotto gli auspici dell'ambasciata d'Italia e dell'Associazione di amicizia italo-omanita, la Società Dante Alighieri ha sottoscritto oggi un accordo per la promozione e l'insegnamento dell'italiano in Oman, lanciando per la prima volta corsi di lingua italiana nel Sultanato aperti al pubblico. Global Education Services (Ges) è la prestigiosa agenzia educativa omanita che sarà la controparte del progetto. Lo riferisce la Società Dante Alighieri in un comunicato. (segue) (Com)