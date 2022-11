Oman-Italia: Società Dante Alighieri lancia il primo centro per l'insegnamento della lingua italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, ha dichiarato: "Promuovere la cultura e la lingua italiane nel mondo è la missione statutaria della Società Dante Alighieri. Lo facciamo non solo grazie ai corsi in presenza, ma anche e soprattutto grazie alle attività realizzate con la nostra nuova piattaforma digitale Dante.global. Con l'innovazione tecnologica e metodologica di Dante.global, al passo con gli strumenti più avanzati, possiamo garantire una proposta didattica di alto profilo. Siamo molto lieti di questo nuovo accordo con l'Oman, un Paese chiave per la promozione di molti settori italiani, e consideriamo l'accordo con Ges un passo strategico fondamentale". (segue) (Com)