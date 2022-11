Oman-Italia: Società Dante Alighieri lancia il primo centro per l'insegnamento della lingua italiana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Mascate, Federica Favi, aggiunge come si tratti di "un punto di svolta nelle nostre relazioni culturali con l'Oman, che avvicina l'italiano al pubblico omanita e rappresenta un ulteriore strumento a sostegno del percorso di diversificazione economica intrapreso da questo Paese. Apprendere l'italiano offrirà nuove opportunità ai giovani omaniti, agevolando la conoscenza del nostro Paese in diversi campi, dall'educazione alla tecnologia, e rendendo possibile la certificazione delle proprie competenze professionali in ambiti emergenti come il turismo o l'ingegneria. Abbiamo lavorato molto con le autorità omanite in questi anni per rendere tutto questo una realtà". (segue) (Com)