Oman-Italia: Società Dante Alighieri lancia il primo centro per l'insegnamento della lingua italiana (4)

- Ges Quality Education è il principale gruppo privato omanita del settore educativo e ha la missione di promuovere lo sviluppo dell'educazione attraverso la tecnologia, la conoscenza e l'innovazione. Sheikh Julanda Salim al Hashmi, vicepresidente di Global Education Services, ha dichiarato: "Puntiamo all'accrescimento delle competenze dell'Oman e alla possibilità di trattenere qui i talenti attraverso nuove opportunità educative, tra cui inseriamo il vantaggio di lungo periodo che potrà derivare dall'avvio del nuovo centro per la lingua italiana. La Dante è il partner ideale per promuovere la lingua e agevolare la conoscenza della cultura italiana in Oman. Dedicheremo la massima cura a questa opportunità e siamo molto lieti di sottoscrivere questo protocollo d'intesa con la Dante, che conferma una durevole relazione con l'Italia". (segue) (Com)