Ucraina: Borrell, esercito ha recuperato il 50 per cento dei territori occupati da febbraio

- L'Ucraina ha recuperato il 50 per cento dei territori occupati dai russi da febbraio. Lo ha detto Josep Borrell, l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, durante la conferenza finale del Consiglio Affari esteri dei ministri della Difesa a Bruxelles. "La Russia sta cercano di restaurare una prima linea nell'est, ai confini della regione di Luhansk, mentre nel sud hanno dovuto ritirarsi dalla riva ovest del Dnepr, che usano come linea difensiva", ha detto. "Su entrambi i fronti, a est e a sud, le armi fornite all'Ucraina hanno mostrato di essere estremamente utili e stanno chiaramente facendo la differenza, specialmente la contraerea", ha aggiunto. (Beb)