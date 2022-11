Veneto: Zaia esprime cordoglio per morte giovane biologa molecolare in acque Pantelleria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fisica ed esperta di biologia molecolare Alma Dal Co è morta durante un'immersione in mare a Pantelleria all'età di trentatré anni. "Sicuramente sarà ricordata come una giovane scienziata che aveva raccolto già importanti attestazioni a livello internazionale", ha sottolineato il presidente delle Regione Veneto, Luca Zaia. "Nel suo profilo – ha dichiarato – si presentava sottolineando la sua provenienza da Venezia e riconosciamo in lei uno di quei giovani professionisti che hanno onorato la nostra Regione con il loro lavoro. Esprimo la mia vicinanza e le mie più sentite condoglianze ai familiari". (Rev)