Ciclismo: a Palazzo Pirelli premiati Alessandro Covi, Stefano Oldani e Marco Villa

21 luglio 2021

Tre storie di successo nello sport premiate oggi a Palazzo Pirelli. Nella pausa dei lavori del Consiglio regionale, il Presidente Alessandro Fermi (Lega), la Vice Presidente Francesca Brianza (Lega) e il Consigliere Matteo Piloni (PD), insieme al Sottosegretario con delega allo Sport Antonio Rossi, hanno consegnato un riconoscimento per meriti sportivi in ambito ciclistico su pista e su strada ad Alessandro Covi (vincitore tappa lombardo del Giro d'Italia 2022), Stefano Oldani (vincitore tappa lombardo del Giro d'Italia 2022) e Marco Villa (Commissario tecnico degli azzurri). "Alessandro, Stefano e Marco sono tre 'eccellenze' lombarde – ha dichiarato il Presidente Fermi -. Tre storie di successo, tre storie diverse, accomunate però dalla stessa idea di sport: i sacrifici, i durissimi allenamenti e la determinazione, che gli hanno permesso di ottenere risultati straordinari. Tre storie che ci insegnano che il successo, nello sport come nella vita, si può e si deve raggiungere con il lavoro e l'impegno, senza scorciatoie. Per questo Alessandro, Stefano e Marco sono un esempio per tutte le ragazze e tutti i ragazzi che si avvicinano ad un'attività sportiva". Il riconoscimento ad Alessandro Covi e Stefano Oldani è stato proposto dalla Vice Presidente del Consiglio Francesca Brianza che ha sottolineato come Alessandro e Stefano siano "un esempio per i nostri giovani. Lo sport, come dimostrano i loro successi, è una grande occasione di crescita perché insegna valori positivi come il rispetto delle regole e degli avversari, l'impegno e il sacrificio. Valori fondamentali anche nella vita di ogni giorno".