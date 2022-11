Ciclismo: a Palazzo Pirelli premiati Alessandro Covi, Stefano Oldani e Marco Villa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presente alla cerimonia il Vice Sindaco di Taino Dario Baglioni in rappresentanza del Sindaco Stefano Ghiringhelli, che ha sottolineato come “il ciclismo abbia forgiato molti ragazzi lombardi e il Varesotto sia anche terra di grandi campioni, oltre che di appassionati”. Il premio al Commissario tecnico Villa, è stato invece proposto dal Consigliere Matteo Piloni: “Ho proposto di premiare Marco Villa, ct della nazionale del ciclismo su pista, insieme al Sindaco di Montodine Alessandro Pandini, presente alla cerimonia, per ringraziarlo e per sottolineare gli importanti traguardi e risultati raggiunti da lui e dal suo team. È importante – ha detto Piloni- dare visibilità a questo sport, così radicato sul nostro territorio e che esprime un grande protagonista come Villa. In questo senso vedo molto importanti i lavori per il recupero dello storico velodromo di Crema per restituirlo allo sport e al ciclismo su pista”. Alessandro Covi, 24 anni da poco compiuti - piemontese d’origine, ma lombardo d’adozione (vive a Taino, in provincia di Varese) – il 28 maggio di quest’anno ha vinto la sua prima tappa al Giro d’Italia tagliando da solo il traguardo sulla Marmolada dopo un allungo sul Pordoi a cinquanta chilometri dall'arrivo. Professionista nel 2020 con l'UAE Team Emirates, Covi nel 2021 conquista il terzo posto al Giro di Sicilia (alle spalle di due “mostri sacri”, Vincenzo Nibali e Alejandro Valverde) e il titolo di miglior giovane e vince il Trittico Lombardo grazie al secondo posto alla Coppa Bernocchi, il nono alla Tre Valli Varesine e il terzo alla Coppa Agostoni. La sua prima vittoria tra i professionisti arriva il 12 febbraio 2022 a Murcia alla Vuelta. L’arrivo in volata a Genova, nella dodicesima tappa del Giro 2022 partita da Parma (la più lunga di questo Giro con i suoi 204 chilometri), è stata la sua prima vittoria tra i professionisti. (segue) (Com)